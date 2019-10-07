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    Медикаменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115209Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115209

    Наименование закупки

    Медикаменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение " Пильнинский социально-реабилитационный центр для инвалидов"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Пильнинский СРЦИ"

    Юридический адрес

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А

    Почтовый адрес

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А

    Контактный телефон

    +7 83192 5-33-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    srci@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115209Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты

    Начальная цена

    3 597,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п.Пильна ул.1 мая д.53 "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет,доставка без оплаты,доставка по месту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Пильнинский СРЦИ"

    Адрес местонахождения

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адреналин АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Глюкокортикостероид Преднизол 30МГ 3ШТ 1МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь для кислородного коктейля Композиция №21 банка 300Г ООО Промавтоматика ТУ 10.89.19-111-01014470-09"

    Кол-во: 2.000

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