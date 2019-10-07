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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Медикаменты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Почтовый адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Контактный телефон
+7 83192 5-33-11
Факс
Адрес электронной почты
srci@soc.pln.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медикаменты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115209Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медикаменты
Начальная цена
3 597,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п.Пильна ул.1 мая д.53 "А"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет,доставка без оплаты,доставка по месту поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
Адрес местонахождения
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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