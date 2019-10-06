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    Главная / Торги / Поставка дверной фурнитуры для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка дверной фурнитуры для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115197Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115197

    Наименование закупки

    Поставка дверной фурнитуры для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дверной фурнитуры для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 20:00 GMT +306.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115197Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дверной фурнитуры для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    20 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    До конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок врезной AGB Grand сантехнический поворотник красная бронза 50ММ с планкой 18ММ В005985022"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Замок врезной AGB Grand цилиндровый античная бронза 50ММ с планкой 18ММ В025975022"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Замок дверной Palladium 470 AB для межкомнатной двери античная бронза"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Канал скользящий левый для ITS 96 EN2-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Канал скользящий правый для ITS 96 EN2-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Доводчик дверной врезной Dorma ITS 96 100КГ металл серебро 277х42х32ММ 1.3КГ 1100ММ EN2/4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Цилиндровый механизм Kale kilit 164 GN/62 62ММ (26+10+26) латунь никель"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Деталь Корпус врезного замка Palladium 185-3 АВ античная бронза"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Ручка дверная на розетке Linea Cali Garda 673 RO 103 бронза 135х45ММ латунь"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Ручка дверная Morelli Эпоха Возрождения античная бронза ЦАМ (цинк, алюминий, медь) MH-05 AB"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Ручка дверная Palladium A Brezza AB античная бронза 120ММ алюминий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Фиксатор открытого положения ФОП для доводчиков DORMA ITS 96"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Петля дверная универсальная Polladium 500 С-S-4'' 100х75х2.5ММ латунь медь"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Замок дверной (корпус) Palladium 285 АВ для межкомнатных и входных деревянных дверей"

    Кол-во: 30.000

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