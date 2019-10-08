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    Главная / Торги / Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"

    Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115196Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115196

    Наименование закупки

    Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 07:58

    Документация процедуры

    Договор_поставки_товара_ЕП__КИМ_(посуда).doc

    Уфимское_УООП_Задание_заказчика_поставка_столовой_посуды.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115196Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"

    Начальная цена

    100 004,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салатник квадратный 300СМ3;^МЛ 140ММx45ММ фарфор глазурованный белый Дулевский фарфоровый завод"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Миска круглая глазурованная 0.3Л;ДМ3 фарфор 175ММ 55ММ белая Дулевский фарфоровый завод"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 3"

    "Набор чайная пара штабелируемая фарфор белый блюдце-15СМ, чашка-250МЛ Дулевский фарфоровый завод"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Стакан хайбол ОСЗ Ода стекло 230СМ3;^МЛ 62ММ 125ММ прозрачный"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Ложка чайная Luxstahl Toscana нержавеющая сталь AISI430 2ММ 140ММ"

    Кол-во: 300.000

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