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Наименование закупки
Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 07:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115196Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка столовой посуды и приборов для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания"
Начальная цена
100 004,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 200.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 300.000
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