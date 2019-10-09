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    Главная / Торги / Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115187Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115187

    Наименование закупки

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:15

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115187Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    378 890,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор -течеискатель ФП-22 Метан (CH4) Пропан (C3H8) Водород (H2) 185 x 60 x 35ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор СЕАН-Н-CH4 горючих газов 105х70х50ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Модуль ввода/вывода Овен МВ110-224.16Д"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Манометр пропановый ТМ-210-Р.00 2.5 0-0.6МПа IP40 М12x1.5 ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 5"

    "Манометр кислородный ТМ-210-Р.00 2.5 0-2.5МПа IP40 М12x1.5 ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Манометр технический кислородный ТМ-210 Р.00 2.5 0-25МПа М12x1.5 О2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Манометр образцовый МО-05 10-60МПа допустимая погрешность 0.1% ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 2.000

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