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Наименование закупки
Поставка товаров для сварки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Почтовый адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 920 019-52-15
Факс
Адрес электронной почты
babushkin-oleg@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для сварки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115186Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для сварки
Начальная цена
15 465,37
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата не предусмотрена, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, поставка в течение 5 рабочих дней после подписания договора, доставка товара входит в его стоимость.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АТСП
Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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