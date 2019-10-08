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    Главная / Торги / Поставка товаров для сварки

    Поставка товаров для сварки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115186

    Наименование закупки

    Поставка товаров для сварки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Почтовый адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 920 019-52-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    babushkin-oleg@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для сварки

    Начальная цена

    15 465,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата не предусмотрена, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, поставка в течение 5 рабочих дней после подписания договора, доставка товара входит в его стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АТСП
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток защитный Корунд-5 черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Проволока сварочная СВ-08А 3ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Проволока омедненная сварочная СВ-08Г2С 1.6ММ в катушках"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Очки защитные специальные сварщика ЗН-56 стекло, негорючий материал степень затемнения 6"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Редуктор ацетиленовый БАО 5-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Регулятор расхода газа У-30-2 ДМ / АР-40 ф9 с ротаметром"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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