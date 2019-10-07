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    Главная / Торги / Поставка лака и прочей продукции.

    Поставка лака и прочей продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 07:3007.10.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115182Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115182

    Наименование закупки

    Поставка лака и прочей продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лака и прочей продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 07:30 GMT +307.10.2019 07:3007.10.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115182Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лака и прочей продукции.

    Начальная цена

    388 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик силиконовый KIM TEC 110Е АСЕТАТ прозрачный 310СМ3;^МЛ -5...+40ГРАД ЦЕЛЬС 02-01-32"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Ацетон технический"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Обои флизелиновые Ostima Luna 1.06х10М 301017027"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Скоба мебельная прямоугольная 3/8 тип 53 7ММ 11.3ММ 10ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Деталь Ключ дубликат для депозитной ячейки нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Компрессор аккумуляторный 4100302 Greenworks G24AC 24В 8БАР 40л/мин 93ДБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Электрод сварочный ЦЧ-4 2ММ 1КГ по нержавеющим сталям AWS E347-15 Светлогорский завод сварочных электродов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Краска водоэмульсионная колерованная Dulux Bindo 7 белая 14КГ для стен и потолков"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Лак алкидно-уретановый 358001850 0.9Л;ДМ3 орех глянцевый Ярославские Краски"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Принадлежность автомобильная Пленка тонировочная Solux Super Dark Black 750х3000ММ 5%"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Штукатурка декоративная Экодекор Silk Plaster 2.5КГ для внутренних работ Россия 351002394"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шуруп нагель по бетону 7.5х60ММ стальной оцинкованный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Лак алкидно-уретановый Ярославские Краски 0.9Л;ДМ3 банка палисандр глянцевый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Шпингалет накладной NOEZ 80ММ сталь белый 615003649"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Доводчик дверной с рычагом Нора-М 4S 120КГ силумин бронза 206х19ММ ГОСТ Р 56177-2014 ГОСТ 538-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ветошь серая полотно ХПП 80СМх50М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Мешки для мусора ПВД 240ЛИТР 100МКМ 90х135СМ черные 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Лампа ультрафиолетовая бактерицидная ЭПРА л-220-1х320-2201-16 320ВТ 220В Т6 GPHHVA1554T6L/4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Пленка полиэтиленовая 3х100М 120МКМ прозрачная 19КГ для пароизоляции"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Клей плиточный теплый пол ЕС 3000 25КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Подшипник ступицы передний DAC39722RS BMW 39х72х37 Febest"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Саморез гипсокартон-дерево Хортъ 3.5ММх16ММ черный сталь 1000ШТ 22016-7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Шпатлевка финишная фасадная Bergauf Finish Polymer белая 25КГ 162808"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Кожа искусственная Экокожа синяя полиэфир - 49% полиуретан - 35% хопок - 16% 800х5000ММ ГОСТ Р 53243"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Ручка дверная на планке НР-85.0123 CR хром 85ММ ЦАМ (цинк, алюминий, медь) 15475439"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Деталь Ключ дубликат для гаражного замка нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Кружка мерная Metric пластик 250СМ3;^МЛ Полимербыт 116"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Престиж ПФ-115 зеленая высокоглянцевая 1.9КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 30"

    "Щетка металлическая по металлу с ручкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Эмаль акриловая полуглянцевая Престиж 3 в 1 1.9КГ белая 01-020-001-019"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 32"

    "Краска алкидная высокоглянцевая Tikkurila Miranol 2.7Л для наружных и внутренних работ банка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Уголок декоративный клеевой ПВХ 30х30х3000ММ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Леска строительная Remocolor 1ММ 100М 51-8-100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Запчасть Насос электрический Marlin MAX-1400 для лодок надувных"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Кожа искусственная Экокожа Орегон оранжевая поролоновая подложка 1400ММ 10М"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 37"

    "Дюбель гвоздь SM-L 6х40ММ 200ШТ с шурупом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Плита потолочная перфорированная Армстронг Тренто 600х600х13ММ белый 939 12ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Эмаль акриловая полуглянцевая Престиж 3 в 1 1.9КГ черная 01-020-001-019"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Полотно вафельное отбеленное 40СМ 50М 160Г/М2 100% хлопок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Краскопульт пневматический Wester FPG-30 LVLP 3.5БАРПАСС МИЛЯ 110Л/МИН 1.5ММ 0.6Л;ДМ3 804-004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Фильтр колба для очистки холодной воды Unicorn 10" 6АТМ 1/2" (Ду15)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Перчатки Акула молочно-белый/черный 100%CO c PVH точками на ладонях 6, 7, 8, 9, 10 Пч-02/12PVH"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 44"

    "Лак спрей 20% блеск НЦ Holzspray 400МЛ 0603.200"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Полумаска фильтрующая 3M 8132 FFP3 NR D (до 50 ПДК) от -30C до +70C 133-0237-01"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Шпагат полипропиленовый Rexant 2.5ММ 100М 77-0002-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Каска защитная Свона Щит 74288 полиэтилен низкого давления от -20°С до +50°С оранжевая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 48"

    "Уголь древесный"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 49"

    "Лента малярная креповая Сибин белая 25Мх48ММ 12111-50_z01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Лак алкидно-уретановый Ярославские Краски 0.9Л;ДМ3 банка палисандр глянцевый"

    Кол-во: 3.000

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