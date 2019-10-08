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    Главная / Торги / Рации и телефоны для МКС

    Рации и телефоны для МКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115178Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115178

    Наименование закупки

    Рации и телефоны для МКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:19

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-39 доб. 2005

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рации и телефоны для МКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115178Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рации и телефоны для МКС

    Начальная цена

    224 783,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D 8045Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB 2 micro-SIM 5ДЮЙМ 1280x720 16ГБ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Радиостанция портативная Turbosky T6 400-470МГц 10КМ;^ТЫС М 2300мАч Li-Ion 100х57х35ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "IP-телефон Yealink SIP-T21 E2 RJ45, RJ9 ЖК-дисплей 132х64"

    Кол-во: 10.000

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