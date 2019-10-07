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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Почтовый адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Контактный телефон
+7 831 271-94-28
Факс
+7 831 271-94-28
Адрес электронной почты
ntghip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115174Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт
Начальная цена
10 666,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Расчет за предоставленные услуги производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НТГХИП"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"
Адрес местонахождения
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Кол-во: 2.000
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