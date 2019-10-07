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    Главная / Торги / Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт

    Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115174

    Наименование закупки

    Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:48

    Документация процедуры

    ПТС.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-28

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    ntghip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по оформлению полисов ОСАГО на автотранспорт

    Начальная цена

    10 666,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Расчет за предоставленные услуги производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование средств транспорта и гражданской ответственности ОСАГО"

    Кол-во: 2.000

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