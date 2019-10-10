Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения.Поставщик обязуется в срок не более семи рабочих дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за один рабочий день до планируемой даты поставки.