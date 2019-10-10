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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-55-81
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
info@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андрианова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.10.2019 09:00 GMT +310.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115173Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
27 361,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения.Поставщик обязуется в срок не более семи рабочих дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за один рабочий день до планируемой даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
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