Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка офисной техники

    Поставка офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115172Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115172

    Наименование закупки

    Поставка офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115172Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной техники

    Начальная цена

    64 066,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более семи календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар, собрать и установить его. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов HSM Securio C20 2 уровень секретности 5.8ММ 19ЛИСТ 360ВТ 25Л;ДМ3 455x635x355ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат для чистки обуви офисный XLD-M1 53х30х85СМ 100ВТ 220В"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 80487
    Поставка электробытовой техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка электробытовой техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    80487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    587 017
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить