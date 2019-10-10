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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Нагнетатели смазки.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Нагнетатели смазки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115170Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115170

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Нагнетатели смазки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Нагнетатели смазки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.10.2019 08:00 GMT +310.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115170Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Нагнетатели смазки.

    Начальная цена

    484 999,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно. Место поставки: РФ, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Ханмейское шоссе, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 70 (семидесяти) рабочих дней (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагнетатель ручной для смазки и уплотнительной пасты Ж58А.8009 300 кг/см2"

    Кол-во: 6.000

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