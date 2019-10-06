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    Главная / Торги / Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115165

    Наименование закупки

    Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:44

    Документация процедуры

    Проект_договор_на_строительно-хозяйственные_товары.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 20:00 GMT +306.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительно-хозяйственных товаров для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    408 332,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка для шланга Gardena 100 металл 02674-20.000.00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тележка платформенная с поворотной осью пневматические RUSKLAD ТПОБ5С 700х1200ММ металл 0.45Т 250ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Контейнер мусорный ТБО-0.63 стальной красно-коричневый 630Л;ДМ3 980х980х1030ММ для сбора ТБО"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Подмость ССД-0.6 стеклопластик 0.4х0.6М 0.6М"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Подмость ССД-0.4 стеклопластик 0.4х0.6М 0.4М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Вышка тура ПСРВ-21 металл 7.5М 1.2х2М 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Лестница стремянка-трансформер Krause Stabilo KS-123510 алюминий 4х3 ступени 4-секционная 100х37х27СМ 3.6М 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Лестница диэлектрическая ЛСПТД-2.5 стеклопластик 5.25М 2х8 ступеней 20КГ"

    Кол-во: 2.000

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