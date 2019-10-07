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    Главная / Торги / Поставка бытовых товаров

    Поставка бытовых товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115164Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115164

    Наименование закупки

    Поставка бытовых товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:08

    Документация процедуры

    Проект_договора_10_2019.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовых товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115164Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовых товаров

    Начальная цена

    241 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Большая Черёмушкинская, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % постоплата по условиям договора. Доставка осуществляется перевозчиком Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник книга настольный Gingko Mini Smart Book Light GK12W8 90х122х25ММ орех дерево/тайвек"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Часы настольные электронные со встроенной лампой GINGKO Edge пластик/покрытие софттач белый 80х80х95ММ встроенный аккумулятор G001WE"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Колонка акустическая беспроводная аудио LEXON MINO Mini 3Вт алюминий, пластик синий 37х37х32 встроенный аккумулятор LA113TBF"

    Кол-во: 50.000

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