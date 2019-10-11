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    Главная / Торги / Поставка материалов для опытно-промышленных исследований

    Поставка материалов для опытно-промышленных исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115163

    Наименование закупки

    Поставка материалов для опытно-промышленных исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для опытно-промышленных исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для опытно-промышленных исследований

    Начальная цена

    66 363,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пластмассовое строительное 12Л; ДМ³"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Отвод полипропиленовый 90 гр Д 20ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый Dizayn Ду20 полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тройник полипропиленовый Д 20ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Труба полипропиленовая ПП (армированная) Ру20 Ду20мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Лейка пластмассовая для полива 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шланг водяной Беламос Гарден Люкс 3/4x50м ГЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Коннектор профи Гардена 02817"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Хомут червячный 16-25ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Лопата совковая с черенком Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Лопата штыковая ЛКО металлическая крашеная деревянный черенок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Совок садовый с эргономической двухкомпонентной рукояткой Polisad 290ММ 62654"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Опрыскиватель для садовых растений ЖУК ОП-207 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Тачка садовая двухколесная 120кг 65л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Бетономешалка Вихрь БМ-200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Грунт Живая Земля Универсальный ГОСТ Р 53381-2009"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Щит березовый 3000х800х20ММ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Уголок мебельный 30х30х40х2.0ММ сталь 08КП"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Саморез по дереву 3.5ММх25ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 20"

    "Брус строганый сосна АВ сухой 30х40ММ"

    Кол-во: 40.000

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