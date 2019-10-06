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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Лента и пакеты для Гостиницы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лента и пакеты для Гостиницы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.10.2019 22:00 GMT +306.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115162Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лента и пакеты для Гостиницы
Начальная цена
54 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО г. Новый Уренгой строительная площадка ООО "НГХК" (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов перечисляется на счет Поставщика в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора обеими сторонами
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 5000.000
Кол-во: 100.000
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