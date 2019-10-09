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    Главная / Торги / Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115160Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115160

    Наименование закупки

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:27

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115160Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектущих КИПиА для ООО "Газпром рансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    358 965,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик тахометрический ТД-313"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Манометр показывающий МП3-УУ2-0.6 кгс/см2 1.5 М20x1.5 100ММ радиальное"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа ЗИП РДМ 80/200 К4.000 (седло РДМ 80/200.017-1 шт, мембранга РДМ 80/200.026-1 шт, кольца РТИ-(кольцо 009-013-25-2-2-4 шт, кольцо 090-096-36-2-2-1 шт, кольцо 095-100-30-2-2-1 шт,кольцо 3-8-4 шт, уплотнение L/GR-L0900-B-55/4470-2 шт)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть к газоанализатору Сенсор на кислород для ElGas-ToxiRAE PRO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сигнализатор горючих газов СТГ-1-1Д10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дефектоскоп электролитический ЭД-3Д Novotest с датчиком, губкой ТУ У 26.5-36181730-013:2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Газоанализатор АНКАТ-7631 Микро ИБЯЛ.413411.058-09 КР0090-14 кислород O2"

    Кол-во: 1.000

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