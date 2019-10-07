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Наименование закупки
Кипятильник Термаль КЭНД 100-04
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Контактный телефон
+7 831 417-75-59
Факс
Адрес электронной почты
zakaz-skkb@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кипятильник Термаль КЭНД 100-04
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115157Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кипятильник Термаль КЭНД 100-04
Начальная цена
23 841,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СККБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Кол-во: 1.000
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