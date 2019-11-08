Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка тех.газов по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВР и КРС

    Закупка тех.газов по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВР и КРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2019 00:0008.11.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115152Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115152

    Наименование закупки

    Закупка тех.газов по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВР и КРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 09:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка тех.газов по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВР и КРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.11.2019 00:00 GMT +308.11.2019 00:0008.11.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115152Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка тех.газов по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВР и КРС

    Начальная цена

    61 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул.Промышленная, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, с доставкой по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная д.7

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 99.5ПРОЦ баллон 40Л; ДМ³ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Пропан-бутан сжиженный СПБТ баллон 50Л 20КГ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 262515
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    262515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 77210
    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ
    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ
    77210
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    491 040
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 79580
    Поставка технических газов для нужд Ямбургского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Ямбургского УИРС
    79580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    194 422
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 80937
    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ
    Поставка газообразных смесей для Оренбургской ВЧ
    80937
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    86 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 82068
    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"
    Поставка технических газов для филиала "Саратоворгдиагностика"
    82068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    54 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 82074
    ТГСтаврополь Поставка пропан-бутана технического (20199322)
    ТГСтаврополь Поставка пропан-бутана технического (20199322)
    82074
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    156 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить