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    Главная / Торги / Поставка оборудования видеонаблюдения

    Поставка оборудования видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115140Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115140

    Наименование закупки

    Поставка оборудования видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:16

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupki@orengaztrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 06:00 GMT +307.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115140Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования видеонаблюдения

    Начальная цена

    499 966,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.144.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"
    Все закупки и тендеры ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор гибридный 4-х канальный Limark LVS Pro Lvr-02 (4 СH|720P|HDD) 8-36ВВ 0.98КГ 132х137х40ММ D1/960H/720P H.264\H.264+ ADPCM HDD/SSD/SD"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Blue WD10SPZX 1 ТБ SATA III 2.5" 5400 об/мин 128 МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Кабель для систем видеонаблюдения с питанием GX12\4A 5М"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "AHD-видеокамера Limark LVS Pro Lvk-03 720P AHD 1/3" AHD 1MP 1280х720p 2.8ММ 100° -35...+65ГРАД ЦЕЛЬС IP66 12В 85х85х78.5ММ 220Г"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Кабель для систем видеонаблюдения с питанием GX12\4A 10М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кнопка тревожная ON-OFF черный/красный круглая 250В 12ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "AHD-видеокамера с микрофоном Limark LVS Pro Lvk-03 720P AHD mic 1/3" AHD 1MP 1280х720p 2.8ММ 100° -35...+65ГРАД ЦЕЛЬС IP66 12В 85х85х78.5ММ 220Г"

    Кол-во: 20.000

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