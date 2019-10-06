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Наименование закупки
Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 06:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.10.2019 20:00 GMT +306.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115133Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ
Начальная цена
149 970,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, Омская область Омский район ул. Примыкания д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения подрядчиком (исполнителем, продавцом) обязательств по договору (соответствующему этапу договора).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 9.000
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