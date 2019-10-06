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    Главная / Торги / Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115133Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115133

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 06:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 20:00 GMT +306.10.2019 20:0006.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115133Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ

    Начальная цена

    149 970,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, Омская область Омский район ул. Примыкания д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения подрядчиком (исполнителем, продавцом) обязательств по договору (соответствующему этапу договора).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 40ЛИТР(ДМ³) 5.7м3"

    Кол-во: 9.000

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