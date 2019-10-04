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    Поставка ТМЦ (открытки, поздравительный адрес)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115129

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (открытки, поздравительный адрес)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:16

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору.xlsx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ (открытки, поздравительный адрес)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ (открытки, поздравительный адрес)

    Начальная цена

    44 225,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных Товаров по Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. Срок поставки Товара 30 дней с момента (даты) заключения Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытка поздравительная "Поздравляем" дизайнерский картон 126х178ММ вкладыш и конверт"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Открытка поздравительная "Поздравляем" дизайнерский картон 126х178ММ вкладыш и конверт"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Адрес поздравительный папка А4 пинилискожа серебро/золото вкладыш с фольгированием"

    Кол-во: 5.000

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