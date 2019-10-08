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    Главная / Торги / Поставка новогодних украшений для оформления помещений офиса, фасада здания и прилегающей территории КЗС ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Поставка новогодних украшений для оформления помещений офиса, фасада здания и прилегающей территории КЗС ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 00:0008.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115125

    Наименование закупки

    Поставка новогодних украшений для оформления помещений офиса, фасада здания и прилегающей территории КЗС ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка новогодних украшений для оформления помещений офиса, фасада здания и прилегающей территории КЗС ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 00:00 GMT +308.10.2019 00:0008.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних украшений для оформления помещений офиса, фасада здания и прилегающей территории КЗС ЦДП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Начальная цена

    478 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Украшение новогоднее Консоль подвесная светодинамическая 24000х450ММ металлокаркас"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Украшение новогоднее Городские мотивы световая фасадная конструкция 2650х150х1250ММ корпус сталь модули для сборки конструкции - 1ШТ/ трансформатор IP65, 5В 150ВТ -1ШТ/ контроллер - 4ШТ/ комплект ЗИП/3 светодинамических программы"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Композиция новогодняя украшение декоративное плетение из декоративных цветов 68СМ искусственные цветы d12.2 120ШТ/ леска/ PVC ООО Айра Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Украшение новогоднее Новогодняя сказка световая конструкция 1400х350х1400ММ корпус сталь модули для сборки конструкции - 1ШТ/ трансформатор IP65, 5В 150ВТ -1ШТ/ контроллер - 1ШТ/ комплект ЗИП/3 светодинамических программы ООО Айра Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Украшение новогоднее Гирлянда искусственная хвоя светодиодная, мерцающая 2000х320ММ отростки 445ШТ/ хвоя трехслойная/ PVC диаметр отростков 2-6СМ/ электрогирлянды 2ШТх50 белых LED ламп ООО Айра Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Композиция новогодняя настольная из натуральных материалов 30х40СМ живая голландская пихта, шишки, корица, засушенные апельсины/ дольки, елочные шары, свеча с ароматом, мешковина, корзина плетенная ООО Айра Россия"

    Кол-во: 20.000

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