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    Главная / Торги / Поставка смесей поверочных газовых

    Поставка смесей поверочных газовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115123Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115123

    Наименование закупки

    Поставка смесей поверочных газовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 08:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесей поверочных газовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.10.2019 08:00 GMT +310.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115123Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесей поверочных газовых

    Начальная цена

    241 750,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная имитатор природного газа (ИПГ-15) C2H6 (2,35 %) + C3H8 (0.72 %) + н-C4H10 (0.11 %) + н-C5H12 (0.0195 %) + н-C6H14 (0.003 %) + C6H6 (0.001 %) + н-C7H16 (0.002 %) + C7H8 (0.001 %) + н-C8H18 (0.0015 %) + CO2 (0.159 %) + H2 (0.0012 %) + He (0.0115 %) + i-C4H10 (0.12 %) + i-C5H12 (0.0274 %) + N2 (0,652 %) + neo-C5H12 (0.0017 %) + O2 (0.006 %) + CH4 (ост.)(мол. доля) 10Л;ДМ3 ГОСТ 31371.7-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная 2 разряд H2S (4 mg/m3) + CH3SH (4 mg/m3) + C2H5SH (4 mg/m3) + i-C3H7SH (4 mg/m3) + COS (4 mg/m3) + He (ост.) 5Л;ДМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная 2 разряд H2S (16 mg/m3) + CH3SH (16 mg/m3) + C2H5SH (16 mg/m3) + i-C3H7SH (16 mg/m3) + COS (16 mg/m3) + He (ост.) 5Л;ДМ3"

    Кол-во: 1.000

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