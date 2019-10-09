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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Остап Шеремета 01-19 Канцелярия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 812 455-14-54
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Остап Шеремета 01-19 Канцелярия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.10.2019 01:00 GMT +309.10.2019 01:0009.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115120Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Остап Шеремета 01-19 Канцелярия
Начальная цена
194 444,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 100%, доставка до адреса. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
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