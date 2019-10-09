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    Главная / Торги / Остап Шеремета 01-19 Канцелярия

    Остап Шеремета 01-19 Канцелярия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 01:0009.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115120Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115120

    Наименование закупки

    Остап Шеремета 01-19 Канцелярия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Остап Шеремета 01-19 Канцелярия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 01:00 GMT +309.10.2019 01:0009.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115120Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Остап Шеремета 01-19 Канцелярия

    Начальная цена

    194 444,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карандаш механический Pentel А315А 0.5ММ пластик/металл с клипом"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Грифели Pentel 0.5ММ НВ 40ШТ для автокарандаша в пенале"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Набор маркеров Pentel MWL5S-4N 4ММ 4 цвета для белых досок + губка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Лоток офисный Leitz Plus Jumbo вертикальный черный пластик 210ММ 3 отделения"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Клей цианоакрилатный секундный Cosmo CA-500.200 50Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Конверт почтовый немаркированный С4 229x324ММ Куда-Кому белый 90Г/М2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Скотч малярный 48ММх50М бумажный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Бейдж вертикальный Attache 87х120ММ зеленый металлический зажим 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Нож канцелярский Attache Selection Genius 9ММ пластик с фиксатором"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Лезвие для ножа канцелярского Attache 9ММ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Магнит для досок Attache 30ММ ассорти 6ШТ круглый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Игла канцелярская Комус для сшивки документов 100ММ 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Нить прошивная ПА-187 900м капроновая 1.4ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Линейка Стамм Офицерская 20СМ пластик гибкая СТ-ТТ-02"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Подставка настольная для канцелярских мелочей Maped Compact Office синяя/черная 575400"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Ножницы офисные Maped Advanced Gel 21СМ ручки c гелевыми вставками"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Клей-карандаш Attache 40Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Карандаш Attache Selection MagueNoir трехгранный НВ заточенный с ластиком"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Ластик Pilot EE-101 виниловый белый 42x18x12ММ 1/36"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Скоба для степлера тип 53 FIT 31410 10х11.3х0.7ММ прямоугольная 1000ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Степлер механический Stayer Master тип 140 31508_z02"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Ручка гелевая Pilot BLGP- G1-5 0.3ММ синяя с резиновой манжеткой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Ручка гелевая Pilot BLGP- G1-5 0.3ММ черная с резиновой манжеткой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Ручка гелевая Pilot BL-FRP5 Frixion Рoint 0.25ММ красная с резиновой манжеткой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Ручка шариковая Pilot BPS-GP-EF черный 0.5ММ резиновая манжетка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Ручка шариковая Pilot BPS-GP-EF синий 0.5ММ резиновая манжетка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Набор текстмаркеров Edding E-345/6S 1-5ММ 6ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Маркер Edding E-751 лаковый металлический корпус 1-2ММ красный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Набор маркеров Kores перманентные 1.5-3ММ 4 цвета круглый овальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Маркер-краска масляный MunHwa черный 4ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Скотч двухсторонний Kores 15ММх5М прозрачный полипропиленовый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Скотч упаковочный Unibob 48ММх150М 45МКМ прозрачный полипропиленовый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Лента клейкая Scotch (3М) 18ММx33М прозрачная 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Папка-скоросшиватель Attache F612/045 с пружинным механизмом синяя А4 пластик 0.45ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 35"

    "Салфетки для оргтехники влажные ProMega Office Professional вискоза 110ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Тетрадь общая Canbe Hobbies 60ЛИСТ А4 в твердом переплете СКА4-60НВ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Блокнот на спирали сверху клетка Полином Графо A6 одноцветный 50ЛИСТ деловой дизайн"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Файл-вкладыш Attache с боковой перфорацией 40МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Папка-регистратор сегрегатор FORPUS Premier 70ММ А4 ПВХ оранжевая FO20036"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Папка-регистратор сегрегатор FORPUS Premier 50ММ А4 ПВХ бордовая FO20015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Стикер с клейким краем Forpus 75x75ММ 4 цвета 320ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

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