www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-40-66
Факс
--
Адрес электронной почты
A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вербовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115117Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ
Начальная цена
649 264,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Товара Покупателем. Условия поставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Время доставки: понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-30, пятница с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 15-30. Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или накладной без замечаний Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.