Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ

    Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115117Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115117

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:52

    Документация процедуры

    kontragent.xls

    согласие_на_обработку_форма.doc

    Перечень_документов.doc

    О_предоставлении_информации.doc

    ДЕКЛАРАЦИЯ_новая.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115117Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для МФУ

    Начальная цена

    649 264,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Товара Покупателем. Условия поставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Время доставки: понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-30, пятница с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 15-30. Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса XEROX WC 74xx/AltaLink C8030/35/45/55/70 200K 008R13064"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники СС фильтр 053K91980 для Xerox DC 240/250/242/253"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запчасти принтеров Фьюзер для Xerox Phaser 7800 (115R00074)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть для оргтехники Ремень переноса 675K72181 Xerox"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Модуль ксерографии 013R00603 XEROX XEROX WC 76xx/77xx/ DC240/250/242/252/260 цветной"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Бокс отработанного тонера Xerox 008R13061 для XEROX WC 7525/7530/7535/7545/7556/7830/7835/7845/7855/7970/ 74xx 40000страниц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть для оргтехники узел фьюзера для Xerox WorkCentre 7425, 7428, 7435, 7525, 7530, 7535, 7545, 7556, 7830, 7855 220В 604K62230"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект чистящий HP [ C8554A, C8554-67901 ] для LJ 9500 Image Cleaning Kit воздушный фильтр, лезвие очистки transfer cleaner, бутыль сбора тонера"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запчасти принтеров Второй ролик переноса для Xerox Phaser 7800 (108R01053)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть для оргтехники Узел очистки ремня переноса 042K92753 для Xerox DC 240/250/242/252"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Ценовой запрос № 264231
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта оргтехники (участниками закупки могут быть только субъекты МСП).
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта...
    264231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    614 427
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262544
    2022 Поставка картриджей
    2022 Поставка картриджей
    262544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262796
    Расходные материалы к офисной технике
    Расходные материалы к офисной технике
    262796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76572
    Многофунциональные устройства формата А3
    Многофунциональные устройства формата А3
    76572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    446 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77053
    Закупка оргтехники.
    Закупка оргтехники.
    77053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    453 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 77657
    Поставка запасных частей для оргтехники
    Поставка запасных частей для оргтехники
    77657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    44 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77759
    Закупка расходных материалов
    Закупка расходных материалов
    77759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    516 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить