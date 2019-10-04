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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
канцтовары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3
Контактный телефон
+7 831 417-54-53
Факс
+7 831 234-03-71
Адрес электронной почты
nnguravushka@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцтовары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115111Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцтовары
Начальная цена
2 917,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород у Богородского д 3. кор 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту. С доставкой.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "РЦССНО"
Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3
Кол-во: 15.000
Кол-во: 28.000
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