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    Главная / Торги / Поставка праздничной атрибутики

    Поставка праздничной атрибутики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 06:3004.10.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115107

    Наименование закупки

    Поставка праздничной атрибутики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 15:08

    Документация процедуры

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка праздничной атрибутики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 06:30 GMT +304.10.2019 06:3004.10.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка праздничной атрибутики

    Начальная цена

    499 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Одежда сцены Штаны к 9 мая на резинке снизу и сверху ткань Оксфорд хаки"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 2"

    "Ель искусственная настольная изумрудная 60СМ ПВХ Россия Max Christmas"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Игрушка ёлочная Фигура лошадка металл 210х45х17ММ 743/89600 GD Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Игрушка ёлочная Венок еловый иней пластик 400ММ 743/00438F SF Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Игрушка ёлочная Венок еловый пластик 300ММ 743/00436 SF Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Ель искусственная настольная c шишками 40СМ 743/00142 SF Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Ель искусственная настольная иней 50СМ Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Украшение новогоднее Сваг заснеженный с еловыми шишками 180х36СМ пластик ООО "Триумф Норд Рус""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Ель искусственная настольная изумрудная 90СМ ПВХ Россия Max Christmas"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Украшение новогоднее Подвеска елочная из пяти шаров и трех шишек с ручной росписью, украшенная бантом "Елочка" пластик Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Игрушка ёлочная Венок еловый ПВХ 250ММ 743/00435 SF Китай"

    Кол-во: 30.000

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