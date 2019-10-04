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    Главная / Торги / Поставка гаражного оборудования

    Поставка гаражного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115102Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115102

    Наименование закупки

    Поставка гаражного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 15:05

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гаражного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115102Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гаражного оборудования

    Начальная цена

    503 168,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Броневая д.4 МТБ "Центральная", УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика и паспортов на оборудование с заплоненной гарантийной частью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пуско-зарядное устройство Т-1023 220В 6/12/24В 350-1600ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Пуско-зарядное устройство Т-1020 220В 12/24В 1000/3700ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пуско-зарядное устройство Т-1017 220В 12В 250/1200ВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект аккумуляторный для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-412"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Провод высоковольтный пусковой Бустер 600АМП"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 6"

    "Пистолет Matrix 12БАР 270ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Оборудование диагностическое Тестер давления масляной системы двигателя СТ-Н24"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Оборудование для смазочно-заправочных работ Установка для заправки трансмисионным маслом С-223-1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Принадлежность автомобильная Пистолет для подкачки 10Атм"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 10"

    "Тележка 4-х колесная ТРМ-01 1350х800х980ММ 600КГ ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Инструмент Линейка ПСК-ЛГ для проверки схождения колес с двумя удлинителями 1050-1340ММ, 1480-1820ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лежак ремонтный сиденье WDK-86044 8 колес"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Тележка ручная трехколесная КБ-1 для перевозки металлических бочек 735х1483ММ 300КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Съемник с тремя захватами АЕ310034"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Компрессор накачки шин Мистраль-30 12В 10Атм 70Л/МИН 5М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Трос буксировочный фал РБ-5/5 5М 5Т"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Газоанализатор Инфракар 08.01 горючих газов 280х320х170ММ"

    Кол-во: 2.000

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