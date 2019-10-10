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Наименование закупки
Закупка Молока, ультрапастеризованное по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВРиКРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Молока, ультрапастеризованное по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВРиКРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.10.2019 00:00 GMT +310.10.2019 00:0010.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115101Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Молока, ультрапастеризованное по статье ТХД ОД-1 для нужд ООО "Газпром ПХГ" филиал Ставропольское УАВРиКРС
Начальная цена
61 056,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул.Промышленная, д. 7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 30 дней, с доставкой по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная д.7
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 707.000
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