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    Главная / Торги / Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

    Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115099Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115099

    Наименование закупки

    Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 17:00 GMT +302.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115099Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    75 996,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400048, г. Волгоград, ул. Землячки 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По договору 100% расчет в течении 30 дней после поставки товара. Срок поставки в течении 14 дней с даты подписания договора. Возможны нетиповые условия оплаты, 100% предоплата по согласованию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Асфальтит асфальт марка 1 ГОСТ 9128-2013"

    Кол-во: 19.080

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