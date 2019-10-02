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Наименование закупки
Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 17:00 GMT +302.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115099Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Асфальт холодный Мультигрейд А для Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
75 996,59
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400048, г. Волгоград, ул. Землячки 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По договору 100% расчет в течении 30 дней после поставки товара. Срок поставки в течении 14 дней с даты подписания договора. Возможны нетиповые условия оплаты, 100% предоплата по согласованию
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 19.080
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