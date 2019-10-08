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    Главная / Торги / Поставка электродов и расходных материалов для инструмента

    Поставка электродов и расходных материалов для инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115098Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115098

    Наименование закупки

    Поставка электродов и расходных материалов для инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электродов и расходных материалов для инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115098Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов и расходных материалов для инструмента

    Начальная цена

    113 764,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента клейкая Unibob 50ММх50М армированная стелковолокном FG-BD"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Полотно ножовочное SANDFLEX по металлу 12""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Полотно ножовочное SANDFLEX по металлу 12""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Теплоизоляция тепло-паро-изоляция для бань и саун Пенотерм НПП ЛФ вспененный полипропилен марки НПП с ламинированием алюминиевой фольгой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Электрод сварочный с рутил-целлюлозным покрытием УОНИ-13/55 (МОНОЛИТ РЦ) 3ММ 2.5КГ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Полотно ножовочное Х6ВФ для ножовки по металлу 300ММ Ширина - 12 мм; Толщина 1.25."

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Электрод сварочный МР-3 АРС 4ММ 5КГ ПлазмаТек"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Электрод сварочный МР-3 АРС 3ММ 2.5КГ ПлазмаТек"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Провод монтажный РКГМ 4М НКЗ "Липаркабель""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Провод монтажный РКГМ 2.5М НКЗ "Липаркабель""

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 11"

    "Зажим "крокодил" ЗК 75ММ 30А TDM"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Державка для буровой коронки ЗУБР SDS MAX 300ММ резьба М22, конусное крепление сверла 29188-300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Коронка ударная Практика 50х120ММ SDS-MAX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Зажим канатный тросовый 6ММ DIN 741"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 15"

    "Коуш №6 для троса диаметром 3 мм Din 6899 ГОСТ 2224-93"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Талреп крюк-кольцо М8"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Электрод сварочный LB-52 4ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 18"

    "Электрод сварочный LB-52 3ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Зажим "крокодил" ЗК 75ММ 30А TDM"

    Кол-во: 30.000

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