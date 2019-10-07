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    Главная / Торги / Поставка спортивного оборудования

    Поставка спортивного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115096Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115096

    Наименование закупки

    Поставка спортивного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:58

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Проект_договора.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115096Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного оборудования

    Начальная цена

    494 166,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево,Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тренажер Гребной гидравлический Favorit 1240х780х260ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Скамья спортивная стойка для жима штанги лежа MB Barbell 2.06 130х45х75СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Гантеля спортивная набор MB Barbell 1-10КГ хром"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Диск олимпийский MB Barbell 1+2КГ обрезиненный пара"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Диск олимпийский MB Barbell 5КГ обрезиненный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Диск олимпийский MB Barbell 10КГ обрезиненный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Диск олимпийский MB Barbell 15КГ обрезиненный с рукоятками"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Диск олимпийский MB Barbell 20КГ обрезиненный с рукоятками"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Гриф олимпийский MB Barbell MB-BarM50H-2200O 220СМ 25КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Гриф EZ-образный MB Barbell MB-BarM50-ZL с замками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Замок олимпийский 2.5КГ металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Тренажер силовой центр со встроенными весами Oxygen Hunter 186х104х214СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Гантеля спортивная набор MB Barbell 12-30КГ обрезиненная, ручка хром черный 12, 15, 18, 21, 24КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Дорожка беговая Oxygen Riviera IV ML 164х74х138СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Тренажер Велотренажер OXYGEN Nexus Guru Ub Hrc 106х59х142СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Изделие спортивного назначения Стойка под гантели и грифы MB Barbell 1.03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Скамья спортивная горизонтальная MB Barbell 2.03 130х43х67СМ"

    Кол-во: 2.000

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