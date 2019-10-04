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    Главная / Торги / Поставка оборудования для ГО и ЧС

    Поставка оборудования для ГО и ЧС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115092

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для ГО и ЧС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для ГО и ЧС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для ГО и ЧС

    Начальная цена

    501 387,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тренажер-манекен Uniken 160-60 для учений по ГО и ЧС 1600ММ 60КГ нейлон комбинезон, ботинки, перчатки, монтажная каска, очки, респиратор 160-60 Aquabox"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сапоги защитные специальные мужские для пожарного черные кожаные ГОСТ Р 53265-2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Тренажер-манекен пружинно-механический Т1 "Максим II" для сердечно-легочной и мозговой реанимации 720х350х250ММ 6КГ торс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стеллаж потолочный складской СТ-031 металл серый RAL7038 2279х1066х600ММ 4 секции 5 рам 2279х600, 20 полок 600х1000, 4 раскосных системы ТУ 5615-003-31045953-2000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стеллаж потолочный складской СТ-031 металл серый RAL7038 2279х1066х600ММ 3 секции 4 рамы 2279х600, 15полок 600х1000, 3 раскосные системы ТУ 5615-003-31045953-2000"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Стеллаж потолочный складской СТ-031 металл серый RAL7038 2279х1066х600ММ 5 секций 6 рам 2279х600, 25 полок 600х1000, 5 раскосных систем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Очиститель воздуха климатический комплекс 2в1 Philips AC3821 45Вт 220В 600мл/час 310м³/ч 80М2 пластик ABS 660х250х400ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Комплект переносной пост газосварочный ПГУ-5А каркас, баллон ацетиленовый 5ЛИТР, баллон кислородный 5ЛИТР, резак Р1А, горелка Г2А, редуктор БКО, редуктор БАО-5, рукав 10М- 2ШТ, хомуты- 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

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