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Наименование закупки
Стеклопакет 1410х910х32 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7
Почтовый адрес
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7
Контактный телефон
+7 843 205-30-73
Факс
Адрес электронной почты
fila2009@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стеклопакет 1410х910х32 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115086Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стеклопакет 1410х910х32 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Казань ул Камалеева 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"
Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"
Адрес местонахождения
410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7
Кол-во: 1.000
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