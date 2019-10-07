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    Главная / Торги / Стеклопакет 1410х910х32 мм

    Стеклопакет 1410х910х32 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115086Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115086

    Наименование закупки

    Стеклопакет 1410х910х32 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:11

    Документация процедуры

    форма_договора_поставки_УК_3_(ООО_лУправляющая_компания_Ц_Казань_лXXI_Век¬).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"
    Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"

    Юридический адрес

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7

    Почтовый адрес

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7

    Контактный телефон

    +7 843 205-30-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    fila2009@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стеклопакет 1410х910х32 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115086Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стеклопакет 1410х910х32 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Казань ул Камалеева 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"
    Все закупки и тендеры ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - КАЗАНЬ "ХХI ВЕК"

    Адрес местонахождения

    410081, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Курская, д.20, оф.7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеклопакет 1410х910х32 мм"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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