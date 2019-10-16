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    Главная / Торги / Поставка компьютерной периферии

    Поставка компьютерной периферии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 23:0016.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115084Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115084

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной периферии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:57

    Документация процедуры

    ТЗ_(периферия).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной периферии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.10.2019 23:00 GMT +316.10.2019 23:0016.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115084Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной периферии

    Начальная цена

    1 404 536,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю. Коммерческое предложение или счет на оплату направлять на почту - a.b.anpilogov@volg.grd.gazprom.ru. Просьба указать ставку НДС.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коннектор RJ-11 6P4C 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Коннектор RJ-45 UTP категория 5е SNR-RJ-45 100ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Диск оптический DVD-R 4.7Gb 10ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Диск оптический CD-R Verbatim 700Mb 10ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Кабель витая пара LAN540 UTP 4 пары Cat 5E 305М"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Клавиатура Logitech K120 USB 104 клавиши черный"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 7"

    "Клавиатура проводная Oklick 180M USB 104 клавиши черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Мышь компьютерная Bloody A4 OP-720 PS/2 черный 2 кнопки 800dpi"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Мышь компьютерная Logitech B100 910-003357 USB черный 2 кнопки 800dpi"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot-S 6 розеток 3М"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 11"

    "Хомут-стяжка кабельный IEK 4.8x350ММ нейлон черный 100ШТ UHH32-D048-350-100"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Привод ASUS SDRW-08D2S-U Lite /DWHT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Паста теплопроводящая АлСил КПТ-8 17Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Кабель USB удлинитель Hama Gold 1.8М USB 3.0 A(m) - USB 3.0 A(f) синий 00039674"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 15"

    "Разветвитель USB 3.0 Hama UltraActive 4порт. серебристый (00054544)"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 16"

    "Док-станция для HDD AgeStar 3UBT 3.5"/2.5" SATA USB 3.0 Black"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "USB-флеш-накопитель Transcend JetFlash 700 16ГБАЙТ USB 3.0 черный TS16GJF700"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 18"

    "USB-флеш-накопитель Transcend JetFlash 790 32ГБАЙТ USB 3.0"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Картридер внешний Hama USB 2.0 черный 54х17х54ММ 00094124"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Колонка акустическая Logitech S120 15Вт 2х1"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 21"

    "Микрофон Hama CS-461 черный 00139902"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 22"

    "Батарея аккумуляторная APC RBC2"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 23"

    "Модуль оперативной памяти Kingston DDR3 DIMM 240 4 ГБ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 24"

    "Модуль оперативной памяти HP 397413-B21 FB-DIMM 667 МГц 5300 Мб/с 4 ГБ для сервера DL380G5, LP Kit"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 25"

    "Диск жесткий Toshiba P300 HDWD110UZSVA 1 ТБ SATA 3.5" 7200 об/мин 64 МБ 6 Гбит/c"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Диск жесткий НР 900 ГБ 10000 об/мин 2.5" SAS HDD Enterprise 3yr Warranty Hard Drive для сервера 600 Мб/с"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 27"

    "Диск жесткий HP Enterprise (ENT) 507127-B21, 507284-001 300 ГБ 10000 об/мин 3.5" SAS Hot-plug 600 Мб/с"

    Кол-во: 7.000

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