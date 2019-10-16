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Наименование закупки
Поставка компьютерной периферии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-00
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной периферии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.10.2019 23:00 GMT +316.10.2019 23:0016.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115084Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной периферии
Начальная цена
1 404 536,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата для производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю. Коммерческое предложение или счет на оплату направлять на почту - a.b.anpilogov@volg.grd.gazprom.ru. Просьба указать ставку НДС.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 85.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 47.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
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