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    Главная / Торги / Поставка топиарных фигур

    Поставка топиарных фигур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115080Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115080

    Наименование закупки

    Поставка топиарных фигур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:37

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Топиарные_фигуры.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка топиарных фигур

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115080Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топиарных фигур

    Начальная цена

    216 116,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя и последующему монтажу на территории ДОУ № 21 «Семицветик» по адресу: 460051, область Оренбургская, город Оренбург, пос. Ростоши, ул. Успенская, 6.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие декоративное Топиарная фигура "Черепашка" 1300ММ металлокаркас/искусственный газон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Изделие декоративное Топиарная фигура "Львенок" 1300ММ металлокаркас/искусственный газон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Изделие декоративное Топиарная фигура "Грибочки" 700х660х560ММ металлокаркас/искусственный газон"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    6 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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