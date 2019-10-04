Условия договора

Условия оплаты и доставки

В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя и последующему монтажу на территории ДОУ № 21 «Семицветик» по адресу: 460051, область Оренбургская, город Оренбург, пос. Ростоши, ул. Успенская, 6.