Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта за счет средств Поставщика. Оплата осуществляется на расчетный счет Поставщика в течени 10 рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.