Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

    Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115078Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115078

    Наименование закупки

    Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:35

    Документация процедуры

    Автозаводский_ДЦП_губки_для_посуды.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Юридический адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Почтовый адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Контактный телефон

    +7 831 299-22-33

    Факс

    +7 831 299-19-04

    Адрес электронной почты

    dds-dcp@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115078Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Губки для мытья посуды, губки для мытья посуды металлические

    Начальная цена

    6 274,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Пермякова, д.38, с 08:00 по 15:00Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта за счет средств Поставщика. Оплата осуществляется на расчетный счет Поставщика в течени 10 рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Адрес местонахождения

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Губка для мытья посуды Фея Макси поролон/абразив 90х60х27ММ 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды Vitalux металлическая 3ШТ для удаления сильных загрязнений"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263903
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    263903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить