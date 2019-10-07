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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автобусам марки ПАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка запасных частей к автобусам марки ПАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115071

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автобусам марки ПАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:50

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к автобусам марки ПАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автобусам марки ПАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    860 925,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443017 Самарская область, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4, УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор одноцилиндровый ПК 155-20 ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный ЭФМ-262 ПАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Замок зажигания ПАЗ 24.3704-06.01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Глушитель НТЦ МСП 36.1201110-15 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка впускной трубы боковая 13100808015 GAZ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка приёмной трубы 4301-1203360 Д-245 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка впускной трубы задняя 66-1008079-21 ГАЗ-66"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка выпускного коллектора 13-1008027-Б/722-24-03 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Коммутатор 131.3734 ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, КАВЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Бампер ПАЗ-3205 задний 3205-2804014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Бампер ПАЗ-3205 передний 3205-2804012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Деталь Шкив вентилятора летний 3205-1308085 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Комбинации приборов 281.3801 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Провод высоковольтный комплект Г-53, 66, 3307, ПАЗ Т680H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Кран тормозной 2-х секционный 100-3514008 КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ, ЗИЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Шкворень в сборе 3205-3001019/16 ПАЗ с втулками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Насос ГУР ПАЗ 3205-3407010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Патрубок радиатора 3205-1303001-10 ПАЗ-3205 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Наконечник рулевой тяги ПАЗ левый 66-01-3003057"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Наконечник рулевой тяги ПАЗ правый 66-01-3003056"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Фонарь подсветки номерного знака 15.3717-10 ВАЗ-2108-099, М-2141, ГАЗель"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Щетка стеклоочистителя каркасная 84.5205900/3706.5205900 ПАЗ, МТЗ 700ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть Поводки стеклоочестителя 84-5205800 ПАЗ-3205, ЛИАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть Реле поворота 714.3777 ЛИАЗ, ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Фильтр топливный бензобака 51-1-1105020 ГАЗ-53"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Насос водяной помпа 5231.1307004 ГАЗ-53, ПАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Стартер 230А1-3708000-10 ГАЗ, ПАЗ ЗМЗ 511.10,513.10,73, 5234.10 12В 1.5КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Свеча зажигания ЗМЗ-402 А-11"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Колодка тормозная ПАЗ передние 4421-3501090-03"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Колодка тормозная ПАЗ задние 4331-3502090-00"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Наконечник рулевой тяги ЗИЛ-4331, 5301 поперечной правый 4331-3414058-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Цилиндр сцепления главный ГАЗ-66, 3307 66-11-1602300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Запасная часть Ремень стяжной короткий 3205-8101099 ПАЗ-32053"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Запасная часть Ремень стяжной длинный 3205-8101095 ПАЗ-32053"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Ремень клиновой ВК66-01-4201068"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 36"

    "Прокладка крышки клапанов 13-1007245 ГАЗ-53"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Распределитель зажигания (трамблер) ГАЗ-3307, ГАЗ-53 2402.3706-10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Глушитель в сборе 3205-1201009 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Фильтр воздушный 3307-1109010 ГАЗ-3307 в сборе"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Сцепление ПАЗ в сборе 41-1601130-01/5233-1601090/3307-1601180"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Шланг сливной 3205-3408026 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Шланг нагнетательный 32053408020 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Шланг нагнетательный 3205-3408020-01 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Шланг нагнетательный 3205-3408020-02 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Запасная часть Топливопровод бензомаслостойкий 8х15.5-0.1 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Прокладка впускной трубы задняя 66100807921 ЗМЗ-511, 513, 523"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Запасная часть Труба впускная паук 53-1008015-10 ГАЗ-53"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Запасная часть Переключатель вида топлива карбюраторный 998 К-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Опора промежуточная ГАЗ-3310, 3309, 53 53А2202081"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Регулятор тормозных сил правый/левый РТ-40-06/РТ-40-07 ПАЗ-3205, 4230"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Запасная часть Ремень приводной 1987947754 13x1775 Bosch"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 52"

    "Запасная часть Ремень приводной В-1500 ПАЗ 1457х1500х1526"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 53"

    "Запасная часть Ремень приводной B-1280 ПАЗ 1237х1280х1306"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 54"

    "Стекло автомобильное лобовое правое БЗС-3205-5206010-02 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Крестовина карданного вала ГАЗ-53 53А-2201025-122"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 56"

    "Запасная часть Ремень приводной AVX10X1500 ПАЗ 10х1500"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Запасная часть Ремень приводной ВАК.AVX13Х1400 ПАЗ 13х1400"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 58"

    "Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ-66, 3307 66-01-1602511-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Комплект прокладок двигателя 511.3906022-100 ДВС ЗМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Вал карданный 32053-2200011 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Ремкомплект подушек на рессору 3307-2912800 ГАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Рессора передняя 66-2902012-03 ГАЗ 9 листов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "Стартер 5234.3708/11.131.826Т ГАЗ-53, ПАЗ, ГАЗ-66 12В 2КВТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 64"

    "Генератор ПАЗ-32053 ЗМЗ-5234-10 14В 80А Г287М-3701000"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 65"

    "Колодка тормозная ПАЗ-3205 задняя/передняя 16-3501090-10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 66"

    "Шайба пружинная УАЗ-3160, 3162 12Л 252157-П02"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 67"

    "Болт специальный 201548-П29 ГАЗ М12х50"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 68"

    "Стремянка рессоры задней КАМАЗ, КАВЗ 4230-2912408-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 69"

    "Опора рессоры нижняя ПАЗ 52-2902431"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 70"

    "Опора рессоры верхняя ПАЗ 53-2912431-Б"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Рессора в сборе задняя 3308-2912012 ПАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 72"

    "Насос водяной в сборе 511.1307004 ГАЗ-53, ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Шланг соединительный ГАЗ-3310 Валдай 3310-1172100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Муфта соединительная радиатора подводящая ПАЗ 672-1303020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Шланг подводящий боковой 3205-1303051 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Шланг радиатора подводящий 672-1303010 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Шланг соединительный ГАЗ-71 51А-1303025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Радиатор охлаждения в сборе 3205-1301010-02 ПАЗ-3205"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Шайба упорная подшипника задняя ГАЗ-53 13-1005184-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "Шайба упорная подшипника коленчатого вала передняя ГАЗ-24, 53 4021.1005183-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Комплект прокладок двигателя 511.3906022-100 ДВС ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Колпачок маслосъемный в сборе ГАЗ, УАЗ 24-31928-60/0"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 83"

    "Прокладка держателя заднего сальника 53-11-1005162 ГАЗ-24, 3307, 53"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 17х40х12ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Набивка сальниковая задняя коленчатого вала 24-1005154-01 8х8ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Сальник с маслоотражателем в сборе 53-1005032-01 ГАЗ-24, 53"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Вкладыш коренной стандартный ГАЗ-53 53-1000102-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Вкладыш шатунный стандартный ГАЗ-53 ВК-13-1000104-А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Толкатель клапана ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ 21-1007055-А4"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 90"

    "Шестерня распределительного вала 511.1006020 ЗМЗ-511, 513, 523, 73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Вал распределительный ЗМЗ-511, 513, 523 511.1006015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Поршень ГАЗ-53 в сборе: кольца, пальцы 53-1000105-04"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 93"

    "Прокладка гильзы цилиндра 66-1002024 ГАЗ-24, 53, 66"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 94"

    "Гильза цилиндра Газель, Волга дв.ЗМЗ-406 2.211.035.06.5.0"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 95"

    "Генератор ПАЗ 14В 291.3771000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Тяга рулевая продольная ПАЗ 3205-34140010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 97"

    "Втулка ушка дополнительной пружины ПАЗ 3205-2903046"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 98"

    "Запасная часть Топливопровод 8х15.5-0.1 ПАЗ 8ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 99"

    "Энергоаккумулятор ПАЗ-32053 100-3519100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "Комплект прокладок двигателя 511.3906022 ДВС ЗМЗ-5234 ПАЗ-32053"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Принадлежность автомобильная Ремень безопасности автоматический 2-х точечный В08458 ПАЗ в сборе"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 102"

    "Принадлежность автомобильная Ремень безопасности автоматический 3-х точечный DC-3000 ПАЗ в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Запасная часть Ремень агрегатов 1400 ПАЗ 11х10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 104"

    "Запасная часть Клапан механизма открывания двери ЭПК-50-07 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "Гайка крепление переднего колеса правая 250712-П29 ПАЗ, ГАЗ М30х1.5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 106"

    "Шпилька колеса правая ПАЗ, ГАЗ-53, 3307 51-3103008-В1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 107"

    "Компрессор воздушного охлаждения ПК 155-30 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Подшипник ступицы 256706АКЕ12 ПАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Подшипник ступицы задний У807813-А ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 110"

    "Подшипник ступицы задний внутренний 6-7515А ПАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 111"

    "Свеча зажигания ЗМЗ-402 Волга, Газель, Соболь М14х1.25 BRISK CLASSIC-17 (А14)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 112"

    "Шланг маслостойкий 12х20-063 ПАЗ 12ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 113"

    "Шланг маслостойкий 10х17-063 ПАЗ 10ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 114"

    "Запасная часть Ремень агрегатов 1775 ПАЗ 11х10"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 115"

    "Запасная часть Ремень агрегатов 1500 ПАЗ 11х10"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 116"

    "Запасная часть Ремень агрегатов 1280 ПАЗ 11х10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 117"

    "Подшипник ступицы передней внутренний 7611"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 118"

    "Подшипник ступицы передней наружний 7608"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 119"

    "Катушка зажигания СОАТЭ ГАЗ-2410, 3110, 3302, 3307 Б116-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Деталь Элемент фильтрующий масляный Г-53-11-1017140 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 121"

    "Деталь Элемент фильтрующий воздушный 3102-1109013-02 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

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