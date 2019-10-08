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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Прочая техника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 12:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-38-10
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
office@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Калининградская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прочая техника
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115066Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочая техника
Начальная цена
492 491,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения,Коми Республика,Смоленская область,Вологодская область,Калининградская область, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21 216031, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13 160001, г. Вологда , пр. Мира, д. 36 236038 г. Калининград, ул. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Покупатель вправе произвести расчет по настоящему Договору досрочно, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 25.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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