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    Прочая техника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115066

    Наименование закупки

    Прочая техника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:28

    Документация процедуры

    Кол-во_оборудования_по_адресам_поставки_(Прочая_техника).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Смоленская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прочая техника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прочая техника

    Начальная цена

    492 491,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения,Коми Республика,Смоленская область,Вологодская область,Калининградская область, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А. 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21 216031, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13 160001, г. Вологда , пр. Мира, д. 36 236038 г. Калининград, ул. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Покупатель вправе произвести расчет по настоящему Договору досрочно, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотоаппарат Fujifilm FinePix XP120 Lime 16.4MP 1/2.3" 5x 28-140ММ 3" SD, SDHC, SDXC"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Карта памяти Transcend TS32GSDHC10 SDHC 32ГБ Class10 90МБ/С"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Ламинатор пакетный GMP MR-9 А4 250мкм 85х185х425ММ 710ММ/МИН"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Брошюратор механический Office Kit B2115 200ЛИСТ 15ЛИСТ А4 пластиковая пружина 6-51ММ прямоугольное 445x400x400ММ 9.8КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Резак офисный роликовый Dahle 554 для бумаги 720ММ 20ЛИСТ 915х360ММ 8.3КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "USB-флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit 32ГБАЙТ USB 3.0 пластик черный 19.1x15.9x8.8ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Проектор Acer H6517ABD DLP 1920x1080 3400ЛМ 20000:1 1xHDMI 2.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Экран для проектора Lumien переносной на штативе 160ГРАД 200x200СМ 1:1 11КГ LEV-100103"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Видеорегистратор персональный Proline PR-PVR07AGW 3.7В 0.163КГ 85x62x31ММ 2" LCD 140ГРАД Full HD H.264 IP65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Аппаратура фоторегистрирующая Фотоловушка MG983G-30M портативная инфракрасная 1920х1080 60 ГРАД 30Мп лесная камера BolyGuard"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Набор отверток прецизионных диэлектрических Evanx BT-108 108 предметов Cr-V 155х90х50ММ пластиковый кейс"

    Кол-во: 1.000

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