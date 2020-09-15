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    Главная / Торги / Поставка сантехнической продукции

    Поставка сантехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2020 09:0015.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115065Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115065

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-43-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Druchunas@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дручунас Виктор Брониславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.09.2020 09:00 GMT +315.09.2020 09:0015.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115065Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической продукции

    Начальная цена

    402 975,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран туалетный писсуарный нажимной смывной Santek Гала латунь 215х50х104ММ 1WH302089"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Тройник с раструбом НПВХ 50х50х45°"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Тройник с раструбом НПВХ 50х50х45°"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Тройник канализационный НПВХ 110х110х45 б/нап в комплекте ТУ 6-49-33-92 серый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Тройник канализационный НПВХ 110х110х45 б/нап в комплекте ТУ 6-49-33-92 серый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Тройник канализационный НПВХ 110х110х45 б/нап в комплекте ТУ 6-49-33-92 серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Тройник канализационный НПВХ 110х110х45 б/нап в комплекте ТУ 6-49-33-92 серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Радиатор отопительный стальной профильный KERMI FTV тип 22 500х100х1400 белый FTV220501401R2K"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Радиатор отопительный стальной профильный KERMI FTV тип 22 500х100х1400 белый FTV220501401R2K"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фасонные изделия НПВХ . Переход 110х50 б/нап в комплекте ТУ 6-19-307-86"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR 11 ПЭ 100 Дн63х5.8 Ру16"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Труба полиэтиленовая напорная SDR 11 ПЭ 100 110х10ММ питьевая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR 11 ПЭ 100 Дн25х2.3"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Муфта компрессионная 25х25ММ ПЭ ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фитинги полипропиленовые Муфта комбинированная PPRC ВР 63-2" белая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Отвод с удлиненным хвостиком ПЭ-100 63ММ SDR 11 ГОСТ Р 52779-2007"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Отвод 90 ПЭ 100 SDR 11 Ду 110ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Переходник (переход) ПЭ 100 SDR 11 63х50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Переходник (переход) ПЭ 100 SDR 11 63х50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Фитинги полиэтиленовые Тройник литой ПЭ100 SDR 11 110х63 газ/вода"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Муфта SDR 11 электросварная 160ММ ПЭ 100 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Муфта SDR 11 электросварная 160ММ ПЭ 100 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Расширительный бак мембранный Wester WRV500 вертикальный 500Л для водоснабжения 14БАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Муфта Aquasfera 7001 обжим НР 20х1/2" латунь никель"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Муфта Aquasfera 7001 обжим НР 20х1/2" латунь никель"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Тройник обжимной для МП труб латунь ДУ 20х20х16"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Переходник угольник латунь никель Aquasfera 9001 Ду32 (1 1/4") ВР/ВР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Переходник угольник латунь никель Aquasfera 9001 Ду32 (1 1/4") ВР/ВР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Переходник угольник латунь никель Aquasfera 9001 Ду32 (1 1/4") ВР/ВР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Муфта Aquasfera 20ММ латунь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Труба из металлопластика PEX-AL-PEX 20х2ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор К5 (К1-05) пластик 4000ЛЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор К2 (К1-02) пластик 6000ЛЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Картридж к фильтру для воды модуль сменный фильтрующий Аквафор ОСМО КО-50 пластик 3000ЛЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Картридж к фильтру для воды Аквафор Кристалл К7В Финишная очистка Модуль сменный фильтрующий"

    Кол-во: 2.000

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