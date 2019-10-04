Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка серверного оборудования (УСЛ 103)

    Поставка серверного оборудования (УСЛ 103)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115063Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115063

    Наименование закупки

    Поставка серверного оборудования (УСЛ 103)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:03

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Проект_без_суммы.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка серверного оборудования (УСЛ 103)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115063Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования (УСЛ 103)

    Начальная цена

    607 270,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 1) Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата PD-04 2 стыка RS-232, 2 стыка RS-485, 1 стык ОЦК для установки от 1 до 4 сменных цифровых и аналоговых интерфейсов"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Блок базовый MC04-DSL-3U Ethernet, USB, RS232 Протоколы: SNMP, WEB, КПО-01 485x135x215ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Трансивер оптический модуль LT10"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Ценовой запрос № 264155
    части и комплектующие коммуникационного оборудования
    части и комплектующие коммуникационного оборудования
    264155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    35 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 258767
    Поставка оборудования связи для объекта "Модернизация систем учета расхода газа, качества газа и реконструкция ГИС ООО "Кавказтрансгаз" (ДКС-1)
    Поставка оборудования связи для объекта "Модернизация систем учета расхода газа, качества газа...
    258767
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    216 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263260
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    263260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    516 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 260757
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    260757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 261935
    Поставка телефонов и модулей расширения
    Поставка телефонов и модулей расширения
    261935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 76871
    Серверный шкаф
    Серверный шкаф
    76871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    83 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 78539
    Поставка оборудования селекторной связи
    Поставка оборудования селекторной связи
    78539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    495 532
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить