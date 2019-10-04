Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Условия договора

Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.