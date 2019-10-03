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    Главная / Торги / поставка системы центровки валов

    поставка системы центровки валов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115054Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115054

    Наименование закупки

    поставка системы центровки валов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка системы центровки валов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 22:00 GMT +303.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115054Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы центровки валов

    Начальная цена

    219 375,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя в течение 30 дней с даты подписания договора. оплата товара в срок не позднее 15 дней с даты его поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контрольно-измерительный система для центровки валов лазерная ООО Балтех Квант-ЛМ 220В 470х370х140ММ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    378 000
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