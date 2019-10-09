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    Главная / Торги / Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП

    Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115049Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115049

    Наименование закупки

    Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 15:00 GMT +309.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115049Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП

    Начальная цена

    172 505,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110 Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    од-1, доставка до места

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спрей защитный Армакон КамараАнтиклещ для защиты от кровососущих насекомых и клещей 100МЛ ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1656.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Краснодарский край
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