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    Главная / Торги / Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115044

    Наименование закупки

    Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-41-08

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.franchuk@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Франчук Алла Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"

    Начальная цена

    91 666,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Востряковский проезд, 10Б стр.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата: 80%-предоплата, 20%-после получения товара, Условия доставки: самовывоз

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уровнемер скважинный ОTT KL 010 150000ММ"

    Кол-во: 1.000

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