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Наименование закупки
Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115044Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение уровнемера для нужд ООО "Газпром геотехнологии"
Начальная цена
91 666,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Востряковский проезд, 10Б стр.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата: 80%-предоплата, 20%-после получения товара, Условия доставки: самовывоз
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 1.000
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