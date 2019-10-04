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    Закупка продуктов питания для нужд ГБУ "Автозаводсктй ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:3004.10.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115041Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115041

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания для нужд ГБУ "Автозаводсктй ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка продуктов питания для нужд ГБУ "Автозаводсктй ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:30 GMT +304.10.2019 07:3004.10.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115041Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания для нужд ГБУ "Автозаводсктй ПНИ"

    Начальная цена

    70 217,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Космическая , д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по факту поставки товара в течение 15 дней, после подписания акта приема передачи

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Морская капуста ЗАО Балтийский берег ГОСТ 31583-2012"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Икра щуки 113Г ГОСТ 1573-2011"

    Кол-во: 1.000

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