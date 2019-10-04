Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной. Доставка за счет поставщика.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инструкция Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. Doc 9284 2019-2020 года" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах. Doc 9481 2019-2020 года" Кол-во: 1.000