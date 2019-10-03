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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка микрофонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка микрофонов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 20:00 GMT +303.10.2019 20:0003.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115036Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка микрофонов
Начальная цена
406 980,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская обл., г.Томск, ул.Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных двусторонне товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 34.000
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