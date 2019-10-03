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    Главная / Торги / Поставка микрофонов

    Поставка микрофонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 20:0003.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115036Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115036

    Наименование закупки

    Поставка микрофонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка микрофонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 20:00 GMT +303.10.2019 20:0003.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115036Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микрофонов

    Начальная цена

    406 980,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская обл., г.Томск, ул.Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных двусторонне товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микрофон на гибком держателе BOSCH DCN-MICS серебристый RAL 9022 31СМ"

    Кол-во: 34.000

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