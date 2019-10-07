www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-71-79
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокач Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115034Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование
Начальная цена
607 583,13
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта. Станция назначения - ЯНАО, г. Лабытнанги, Северная железная дорога, ст. Обская. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.