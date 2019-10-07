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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115034

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Противопожарное оборудование

    Начальная цена

    607 583,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта. Станция назначения - ЯНАО, г. Лабытнанги, Северная железная дорога, ст. Обская. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование Установка АИСТ-2 для сушки и талькирования пожарных рукавов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф сушильный Dion-Pro Light 1960х600х1900ММ 220В 3.6КВТ 180КГ серый металлический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф сушильный для сушки полнолицевых масок ТЦ 09 М10 800х480х950ММ 220В 35КВТ 35КГ серый металлический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Оборудование Установка ТЦ-41М для испытаний на прочность пожарных лестница и страховочных спасательных устройств"

    Кол-во: 1.000

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