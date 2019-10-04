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    Главная / Торги / Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта

    Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 17:0004.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115001

    Наименование закупки

    Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
    Все закупки и тендеры ПАО "Ростелеком"

    Юридический адрес

    192000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    424000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 433-07-58

    Факс

    +7 831 433-07-58

    Адрес электронной почты

    yu.hohlova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 17:00 GMT +304.10.2019 17:0004.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул Рахимова,д 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс 10%, расчет 90%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "Ростелеком"
    Все закупки и тендеры ПАО "Ростелеком"

    Адрес местонахождения

    192000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    424000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина автомобильная грузовая Нижнекамскшина Кама 310 для: КамАз камерная 10.00R20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Трос буксировочный 5м 10т"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Комплект высоковольтных проводов стартовые 902936 провода 2шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Комплект ремонтный AVS Romer RK-130 A78222S для ремонта бескамерных шин"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Диск колесный 6x15" 5отв. 108мм 40мм 67.1мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Шина автомобильная грузовая Ф-2АД 15.50 R38"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шина автомобильная Белшина БЕЛ-109 1230359 102 Q всесезонная 185/75 R16"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Шина автомобильная шипованная Нижнекамскшина Кама НК-519 185/60 R14"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шина автомобильная легковая, шипованная Nokian Nordman 7 86 Т зимняя 175/65 R14"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный Vaiper 6СТ-55 420А 12В прямая полярность 55А·ч"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный Topla 6СТ-75 630А 12В прямая полярность 75А·ч"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Шина автомобильная легковая, шипованная Нижнекамскшина Кама-505 бескамерная 175/70 R13"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Домкрат гидравлический Зубр Эксперт 43051-3 3т"

    Кол-во: 5.000

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