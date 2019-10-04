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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
424000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 433-07-58
Факс
+7 831 433-07-58
Адрес электронной почты
yu.hohlova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 17:00 GMT +304.10.2019 17:0004.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115001Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин,АКБ и сопутствующих товаров для транспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г. Казань, ул Рахимова,д 8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс 10%, расчет 90%
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "Ростелеком"
Все закупки и тендеры ПАО "Ростелеком"
Адрес местонахождения
192000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
424000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
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